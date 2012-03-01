- Дитячому будинку сімейного типу родини Ярових — 5 років. У великій сім’ї виховується 8 дітей. Влада Києва наголошує, що вже за кілька років сиріт у столиці не буде. У місті розробили відповідну програму, яка дасть сімейне тепло кожному малюкові, як
17:45, 01 березня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:
- Перш за все хотів би подякувати всім тим родинам, що приймають рішення про виховування дітей, які потребують сімейної атмосфери. У масштабах Києва ця програма обійдеться приблизно в 40 млн гривень. Тому, я думаю, що виділення по 10 мільйонів протягом 4 років - абсолютно доступна для столиці за розміром ціна вирішення цієї проблеми. Але результат буде безцінним, адже діти отримають родину, перспективу і будуть задоволені тим, що вони є членами нашого суспільства.
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