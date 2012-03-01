У Дніпровському районі перевірили працездатність систем оповіщення громадян про надзвичайні ситуації

Київ, 1 березня. УНІАН. Фахівці Державної інспекції техногенної безпеки України (ДІТБУ) провели комплексну перевірку у Дніпровському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Дніпровської районної державної адміністрації.

Представники Держінспекції перевірили, як на практиці виконуються вимоги законодавчих, інших нормативно-правових актів щодо забезпечення цивільного захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки.

Крім того, було проінспектовано, як працюють органи управління, оперативно-чергові та диспетчерські служби державних, громадських та комунальних аварійно-рятувальних формувань (служб), наявність та працездатність систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу та наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт.

Не залишилися поза увагою питання виконання протипожежних заходів безпеки, стану пожежної безпеки установ, організацій та підприємств.