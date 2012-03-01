- Підприємцям ТОВ "Левадія-Груп", торговельні точки яких підлягають знесенню, пропонують йти торгувати на інші місця, зокрема й на ринок "Юність", що неподалік. Днями комунальники, виконуючи припис прокуратури, розпочали демонтаж МАФів, але припинили

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- На мою думку, це явний факт корупції. Я попросив відразу правоохоронні органи, щоб вони зайнялись цим питанням. А воно, підкреслюю, є для нас принциповим. Одна справа, коли комусь не подобається або заважає якесь підприємство, і зовсім інша, коли йдеться про життя сотень людей, які там і торгують, і приходять купувати. Над цим торговим майданчиком нависає лінія електропередач, чого робити категорично не можна. Більш того, кіоски розміщені над комунікаціями, а це у випадку аварії унеможливить доступ аварійних бригад до прориву. Тож ми з подібним миритися не станемо і обов’язково доведемо цю справу до кінця, назвемо прізвища людей, які підтримали реалізацію цього проекту, і покажемо, що так робити не можна. Тому зараз наша пропозиція до підприємців така — перейти на інші місця і там торгувати.