Ситуацією з «секонд-хендом» на Шулявці стурбований Посол Нігерії

Київ. 1 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Нігерія в Україні Ібрагімом Пада КАСАЙ. Головною темою дипломатичної зустрічі став демонтаж стихійного ринку під Шулявським шляхопроводом, на якому здійснювали торгівельну діяльність громадяни Нігерії, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

На прохання посла, до якого звернулись громадяни його країни, О.ПОПОВ пояснив необхідність знесення ринку.

«По-перше, Шулявський шляхопровід зараз знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Ми не можемо наражати на небезпеку як киян, так і торговців, які постійно перебувають під мостом», - сказав О.ПОПОВ.

Крім того, наголосив він «жоден з продавців, які торгували у цьому місці, не має законних підстав здійснювати продаж товарів – на це не має ніяких дозвільних документів. Хочу підкреслити, що київська влада готова співпрацювати і сприяти середньому і малому бізнесу, але виключно у полі закону. Тому ми пропонуємо торговцям інші варіанти для здійснення їх діяльності. Це можуть бути діючі легалізовані ринки, де наявні близько 1 тисячі вільних місць. Або ж ми можемо надати у користування окремі торгівельні майданчики, дозвільна документація на які вже повністю оформлена. У будь-якому разі, ми зацікавлені у позитивному для обох сторін вирішенні питання і готові до рівноправних переговорів».

О.ПОПОВ додав, що сьогодні у Києві створені сприятливі умови для реєстрування підприємницької діяльності – за принципом «єдиного вікна» можна дуже швидко отримати необхідну дозвільну документацію. Тож торгівцям з Шулявського ринку треба лише дотриматися відповідних формальностей та отримати документи.

«Видаючи дозволи на проведення підприємницької діяльності, ми звичайно слідкуватимемо, щоб були дотримані відповідні санітарні норми, норми з безпеки тощо. Але ми готові надавати необхідні консультації та сприяти у реалізації вашого бізнесу», – зауважив голова КМДА.

О.ПОПОВ також зазначив, що Київ сьогодні зацікавлений у залученні іноземних інвестицій та запросив посла відвідати перший Київський інвестиційний форум, який незабаром відбудеться у столиці.

Посол Нігерії погодився з позицією київської влади щодо ситуації, пов’язаної з ринком, і пообіцяв передати цю інформацію громадянам своєї країни для подальшого налагодження співпраці.

«Тож, ймовірно, незабаром «секонд-хенд», що демонтують на Шулявці, легалізують та перенесуть у інше місце», - зазначається в повідомленні прес-служби.