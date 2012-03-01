Засідання Колегії КМДА по оцінці діяльності районних адміністрацій

2 березня о 09.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії КМДА. Тема засідання – «Рейтингова оцінка діяльності районних у місті Києві державних адміністрацій за 2011 рік». Адреса проведення: Вул. Хрещатик, 36, 2-й пов., Колонна зала КМДА. Вхід за акредитацією.

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