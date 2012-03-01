Київ, 1 березня. УНІАН. У гімназії "Східних мов" другокласники три дні не навчалися через грип — з 22 по 24 лютого.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської районної держадміністрації, у 2-б класі в цей період захворіли на ГРВІ 17 із 32 учнів.

Проте, загалом у районі захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції залишається низькою.

Санепідслужба Святошинського району рекомендує мешканцям дотримуватись профілактичних заходів у зв’язку із зміною погодних умов, оскільки через потепління, збільшення вологості зростає вірогідність підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

