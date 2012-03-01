Введено в обіг пам'ятну монету Євро-2012

Київ. 29 лютого. УНІАН. Національний банк України вводить в обіг з 1 березня п.р. пам`ятну монету звичайної якості «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р.» номіналом 1 гривня 2012 року випуску, тиражем 5 млн. штук.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленню, монета є офіційною ліцензійованою продукцією УЕФА ЄВРО 2012™.

На аверсі монети вгорі зображено малий Державний Герб України, внизу - рік чеканки - 2012, в обрамленні давньоруського орнаменту у три рядки напис: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображені: напис по колу ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2012 р., у центрі логотип Євро-2012, під яким напис: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE.

Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи, якість звичайна, маса - 6,8 г, діаметр - 26 мм, товщина - 1,85 мм. Гурт монети містить написи: ОДНА ГРИВНЯ/2012, які відокремлені один від одного крапками. По кругу монети - опуклий кант, зображення і написи — рельєфні.

Художник аверсу і реверсу пам`ятної монети — Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, скульптори: аверсу — В.ДЕМ’ЯНЕНКО, реверсу — Святослав ІВАНЕНКО.

Також зазначається, що пам`ятна монета номіналом 1 гривня «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р.» є дійсним платіжним засобом України і обов`язкова до прийому без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю по всіх видах платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви і для переказів і функціонує в обігу разом з банкнотами і оборотними монетами номіналом 1 гривня попередніх років виготовлення.