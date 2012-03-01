Приймаюче Євро-2012 місто Київ презентувано у Франції

Київ. 1 березня. УНІАН. На тренувальній базі збірної Франції з футболу відбулася презентація Києва і Донецька як Приймаючих міст ЄВРО 2012.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, на тренувальній базі національної футбольної збірної Франції (Клерфонтен-ан-Івлін) відбулася зустріч української делегації з керівництвом Федерації футболу Франції, а також головним тренером збірної Франції Лоран БЛАНОМ.

Місто Київ представив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. У зустрічі також взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Олександр КУПЧИШИН.

Українська делегація представила Київ та Донецьк як приймаючі міста ЄВРО 2012, у яких збірна Франції зіграє групові матчі фінальної стадії чемпіонату. Численні французькі та іноземні журналісти мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо готовності України до прийняття ЄВРО 2012, переглянути фільми про Київ, поспілкуватися з представниками цих Приймаючих міст.

«Ми приїхали показати та розказати французьким вболівальникам, що Київ готовий прийняти гостей під час Чемпіонату Європи. Зараз ми завершуємо підготовку міської інфраструктури розміщення, безпеки, транспортного сполучення і вже за три місяці гостинно зустрінемо французьких фанів у столиці», – запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО в інтерв’ю французькому телеканалу «BFM TV».

Після зустрічі українська сторона також відвідала тренувальну базу національної збірної Франції з футболу, де стала свідком тренування команди.

Нагадаємо, в рамках промо-туру напередодні проведення футбольного турніру Європи, делегація Києва вже побувала у Лондоні (Англія) та Стокгольмі (Швеція), де успішно презентувала підготовку столиці до ЄВРО 2012.