Голосіївська податкова інспекція нагадує про необхідність до 1 травня задекларувати свої доходи

Київ, 1 березня. УНІАН. Заступник голови комісії з проведення реорганізації Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва, начальник юридичного управління Київської ДПА Наталія КАРПЕНКО нагадує громадянам про необхідність до 1 травня задекларувати свої доходи.

Про це Н.КАРПЕНКО заявила під час Інтернет-конференції.

"В Україні розпочалася кампанія із декларування доходів, отриманих протягом минулого, 2011 року. Цього року декларації про доходи прийматимуться з 1 січня до 1 травня 2012 року. Державна податкова інспекція у Голосіївському районі Києва закликає платників сумлінно виконати свій громадянський обов’язок та подати декларації у зазначений термін", - сказала Н.КАРПЕНКО.

За її словами, подача податкової декларації є обов’язковою для платника податків у випаду, якщо він виїжджає на постійне місце проживання до іншої країни. "Відповідно до Податкового кодексу України платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов`язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду", - зазначила вона.