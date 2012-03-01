Бізнес США зацікавлений у можливості інвестувати у розвиток Києва

Київ. 1 березня. УНІАН. Посольство США в Україні сприятиме залученню американських інвесторів в економіку Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час зустрічі з головою Київської міськдержадміністрації Олександром ПОПОВИМ сказав заступник держсекретаря США Патрік КЕННЕДІ.

За його словами, бізнес США вже сьогодні виявляє зацікавленість у співпраці з Києвом та можливості інвестувати у розвиток української столиці.

«Ми всіляко вітаємо економічні ініціативи Києва і залюбки візьмемо найактивнішу участь в Інвестиційному форумі e березні. Позиція Києва дуже правильна, адже залучення інвесторів може значно покращити інфраструктуру та економіку міста», – наголосив П.КЕННЕДІ.

О.ПОПОВ запевнив, що Київ дуже зацікавлений у співпраці з США, і столична влада готова й надалі сприяти залученню американських інвестицій та реалізувати спільні україно-американські проекти.

Зокрема, голова КМДА запросив інвесторів зі США долучитися до будівництва ІТ-парку у столиці. Цей інвестиційний проект у тому числі буде представлений на першому Інвестиційному aорумі у Києві. Він передбачає створення до 70 тисяч робочих місць для спеціалістів ІТ-галузі.

«Минулого року ми відвідали Силіконову долину в США і були вражені потужностями і можливостями американської ІТ-галузі. Київ може і повинен використати досвід США. Ми маємо великий потенціал та перспективи розвитку цієї галузі і прагнемо їх реалізувати», – сказав О.ПОПОВ.

Також заступник держсекретаря подякував голові КМДА та київській владі за сприяння у зведенні будівлі та облаштуванні території довкола нового Посольства США в Україні.