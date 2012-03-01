На схилах Дніпра знову будуватимуть житлові будинки?

Київ. 1 березня. УНІАН. У Києві на схилах Дніпра вздовж Паркової алеї між стадіоном «Динамо» і майбутнім вертолітним майданчиком планується будівництво двох шестиповерхових житлових будинків, повідомив член Містобудівної ради Києва, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, він сказав: «Я особисто бачив ці дві «плями» у плані робіт по створенню пішохідної зони схилами вздовж Дніпра. Ці будинки не входять до цього плану робіт, але вони були позначені як такі, що мають дозволи на будівництво».

О. БРИГИНЕЦЬ наголосив, що територія Дніпровських схилів вздовж Паркової алеї відноситься до особливо цінних земель – земель історико-культурного призначення, оскільки розташовується на території пам’ятки історії та ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро» (наказ Мінкульту від 3 лютого 2010 року № 58/0/16-10), а отже, ця територія не підлягає забудові.

Тому депутат звернувся Київради до голови КМДА Олександра ПОПОВА з вимогою надати інформацію: коли, кому та на яких підставах були виділені земельні ділянки для будівництва двох шестиповерхових будинків на Парковій алеї і чи були погоджені ці проекти будівництва.

Також О. БРИГИНЕЦЬ звернувся до прокуратури з проханням перевірити законність надання земельних ділянок та видачі дозволів на згадане будівництво.

«Мало того, що всупереч законодавству була виділена земельна ділянка для будівництва вертолітного майданчика, що зруйнувало цілісність панорами вздовж Дніпра, чим занепокоєний навіть Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тепер, якщо поруч з ним з’являться ще й два будинки, схили втратять будь-яку історичну та екологічну цінність. Їх просто не стане», - заявивО.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що земельна ділянка для будівництва вертолітного майданчика була виділена 28 грудня 2010 р. рішенням Київради про передачу земельної ділянки площею 2,18 га ТОВ «Амадеус КО» для будівництва й обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.