- У Києві створять якісне таксі. Місто збирається легалізувати приватні перевезення у столиці. Понад 90 % перевізників працюють у тіні. Ви уявляєте, з яким опором вам доведеться зустрітися, аби вивести цей ринок з тіні?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Насправді, це не найбільший тіньовий ринок, який ми виводимо, але я і сам, відверто кажучи, не очікував таких цифр. Самі ж перевізники кажуть, що понад 90 % з них сьогодні працює фактично нелегально. Дуже важливим є питання поповнення бюджету при виведенні з тіньових схем ринку таксі, та я впевнений, що ми з цим впораємося. Адже для нас головне - безпека людини, яка сідає в таксі. Пасажир вірить, що водій на високому професійному рівні його довезе, та інколи зустрічаються таксі, яким по 20 років, яке вже не для кожного підходить і в особистому використанні. І такого не повинно бути. Нам потрібен сучасний безпечний транспорт та водій, який має всі відповідні дозволи і пройшов медичне обстеження. Мені дуже приємно, що самі перевізники готові до активної співпраці на чесних, державницьких позиціях. Зараз опрацьовується остаточний варіант бачення, як вирішити ці проблеми. В Києві повинні їздити таксі нові, відповідної форми, абсолютно безпечні, щоб кияни та гості столиці були задоволені рівнем сервісу.