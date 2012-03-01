Метро впроваджує новий вид студентських проїзних квитків

Київ. 1 березня. УНІАН. З 1 березня 2012 року у Київському метрополітені для оплати проїзду впроваджується новий вид місячних проїзних квитків з можливістю продовження терміну дії на основі особистих студентських квитків з вбудованим інтерфейсом.

Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, студентський електронний квиток розроблено Науково-дослідним інститутом прикладних інформаційних технологій на основі сучасних технологій державної системи "ІВС Освіта", який виконує функцію документа, що підтверджує особистість студента, вказує назву та контактну інформацію вищого навчального закладу, в якому він навчається.

Студентський електронний квиток засвідчує особу власника та є елементом інформаційно-аналітичної системи обліку і відшкодування пільг, що надаються студентам вищих навчальних закладів.

Носієм інформації в електронному студентському квитку є вмонтований мікропроцесор (чіп-модуль), що надає можливість видавати квиток на весь період навчання студента, оперативно змінювати інформацію щодо його терміну дії, отримувати та обліковувати пільги, виконувати блокування в разі втрати, викрадення або дострокового закінчення студентом навчання.

Вперше, перед використанням квитка для проїзду в метрополітені, студенту необхідно, для проведення його ініціалізації, звернутись на дільницю забезпечення засобами оплати проїзду за адресою: пр. Перемоги, 35, кімната 113.

Після ініціалізації, на квиток записується ресурс на наступний календарний місяць у будь-якій касі метрополітену, починаючи з 22-го числа поточного місяця по 14-те число включно наступного місяця, за встановленим для студентського проїзного квитка тарифом. В подальшому термін дії квитка можна продовжувати як в касах метрополітену, так і в автоматах дозапису безконтактних карток.