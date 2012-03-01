До суду направлено справу за знищення дерев у парку Голосієва

Київ. 1 березня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері завершено розслідування і направлено до Голосіївського районного суду столиці кримінальну справу за обвинуваченням колишнього керівника комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» у неналежному виконанні службових обов’язків, в результаті чого завдано збитків державі на суму майже 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу було порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства встановлено, що колишній керівник видав низку лісорубних квитків на проведення санітарно-оздоровчих заходів без отримання встановлених законом дозволів і лімітів, внаслідок чого було самовільно зрубано 1028 дерев різних порід на території Національного парку «Голосіївський».

За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання - до п`яти років позбавлення волі.

Як відомо, у 2011 році було засуджено директора ДП «Екстрім Плюс» за знесення 27 дерев і газону площею понад 0,14 га на вулиці Туманяна у Дніпровському районі та директора ТОВ «Стиль Бюро» за знищення 99 дерев та 0,49 га газону на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі столиці.