Центр міжрегіональних поїздів на "Дарниці" здадуть цього року

Київ. 1 березня. УНІАН. Цього року буде закінчено будівництво сучасного високотехнологічного центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів в межах Київського залізничного вузла на ст. Дарниця.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” (№30 (4050) від 1 березня 2012 р.), про це заявив Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимир КОЗАК.

За його інформацією, з початку року на цьому об‘єкті уже виконано робіт на суму 11,9 млн грн.

„Досвіду будівництва таких об’єктів в Україні немає, тому перш, ніж проектувати його, ми вивчали досвід Фінляндії, Росії, Кореї. Цього року центр для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів буде здано в експлуатацію”, – зазначив В.КОЗАК.