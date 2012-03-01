- У Києві триває облаштування Андріївського узвозу. Вже замінено інженерні комунікації, потім викладатимуть нову бруківку, далі - оновлюватимуть фасади. Чи встигнуть провести реконструкцію до Дня Києва?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Встигнуть. Реконструкція узвозу за проектом розрахована на 22 місяці, ми впораємось за 6-7. Ми вже навчились працювати у досить швидкому темпі, з відповідним якісним показником. Проводиться реконструкція 26 будинків, робиться покрівля, декоративна підсвітка, триває ремонт сходів, фасадів, повертається стара бруківка. До Дня Києва ми отримаємо Андріївський узвіз, яким буде приємно прогулятись і іноземцям, і киянам. Після цього на узвозі ми організуємо роботу вже традиційних майстрів - художників, а також організуємо проведення традиційних музичних заходів у вихідні. Тобто зробимо усе можливе, щоб Андріївський узвіз відродився.