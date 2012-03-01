У Шевченківській РДА обговорюють трирічний колективний договір

Київ, 1 березня. УНІАН. Трудовий колектив Шевченківської районної державної адміністрації столиці підпише з адміністрацією колективний договір на 2012-2015 роки.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській районній державній адміністрації.

Всі делегати конференції підтримали проект колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Шевченківської РДА на три роки.

Колективний договір мають підписати голова Шевченківської РДА Сергій ЗІМІН та голова профспілкового комітету адміністрації Леся ДІДЕНКО. Договір буде укладено відповідно до Законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності", "Про колективні договори і угоди" з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників Шевченківської РДА.

На обліку в первинній профспілковій організації Шевченківської РДА зареєстровано 223 особи.