У Цирку влаштують під час Євро фан-зону

Київ. 1 березня. УНІАН. З 8 червня по 1 липня 2012 року в Національному Цирку України буде організована найбільша крита фан-зона для перегляду прямих трансляцій футбольних матчів Євро 2012.

Як повідомив інтернет - журнал GLOBALINFO.UA, Мала футбольна арена - спеціальний проект Національного цирку України (м. Київ).

Це відмінна альтернатива для вболівальників, які з тих чи інших причин не зможуть подивитися матчі на стадіонах Польщі і Україні. Для киян та гостей столиці буде надана можливість комфортного перегляду прямих трансляцій всіх матчів на великих екранах, а також провести час серед своїх - людей, пристрасно захоплених футболом.

Організатори обіцяють комфорт, гарантований високим професійним рівнем технічного забезпечення показів - близько 200 квадратних метрів екранів, відмінний звук і сценічні ефекти; наявність зручного місця на трибунах в залі для глядачів або в Фан-барі; незалежністю від погодних умов; роботою барів з різноманітним меню.

Як повідомляється, матчі транслюватимуть на 4-х гігантських екранах в залі цирку, та на гігантських відео-стінах «Інфініті-9» у 2-х холах другого поверху і плазмових панелях.

Вартість квитків складатиме від 150 до 350 грн (Фінал Євро 2012). Буде дві категорії квитків - в глядацькій залі (тільки на один конкретний матч) і у фан-бар (замовлення цілого столика з 7 місць, діятиме на два матчі в обраний ігровий день).