У Києві 8 березня пройшов марш феміністок

Київ. 9 березня. УНІАН. Вчора, у Міжнародний жіночий день, на Михайлівській площі в Києві близько 14.00 розпочався феміністичний марш "Церкві й державі час жити нарізно!".

Як пише Газета.ua, в акції взяли участь біля 100 людей, переважно до 25 років. Порядок забезпечували близько 50 правоохоронців.

Організаторами заходу виступили "Феміністична Офензива", Автономна Спілка Трудящих, "Ліва Опозиція", громадська організація "Інсайт" та видання "ПРОSTORY".

За словами учасників маршу, вийти на вулиці їх змусила "патріархальна і дискримінаційна спайка держави та церкви", наслідком якої, вважають мітингувальники, є законодавчі ініціативи на кшталт податку на бездітність, заборони жінкам робити штучне запліднення після 49 років, заборони абортів тощо.

На Михайлівській площі зібрались і близько 100 прихильників згаданих вище законопроектів, переважно люди середнього та старшого віку. У руках дехто з них тримав віники, якими збиралися "прибрати" з України феміністок, геїв та лезбійок. Вони розгорнули плакати "Здоровая семья - здоровое общество", "Гражданский брак - это разрушение человека и общества", "Однополой любви - нет!". При цьому гучно свистіли та вигукували: "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома", "Геть лезбійок з України" та "Ганьба!".

За 15 хвилин після початку маршу противники фемінізму та одностатевих стосунків спробували наблизитися до своїх опонентів. Проте правоохоронці утворили "живий ланцюг" і перешкодили їм це зробити.

Після цього феміністки та їх прихильники вишикувались у колону та рушили Трьохсвятительською вулицею у напрямку Європейської площі. Дорогою вигукували гасла: "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Податок на бідність - податок на бездітність", "Сексу так - сексизму ні", "Ні фашизму, ні капіталізму", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты!", "Церковь, кухня, мода - это не свобода", "Геть усі патріархати, фемінізм у кожну хату".

Діставшись "Українського дому", учасники маршу кільки хвилин постояли на його сходах, допоки їх звідти не зігнала міліція. Потому мітингувальники рушили до Маріїнського парку. Там біля пам`ятника Лесі Українці провели виступи та пов’язали на монумент фіолетову стрічку - символ фемінізму.

Наступною зупинкою маршу стало Міністерство охорони здоров`я. Дорогою до відомства активістів чекали семеро противники їхніх поглядів. Останніх завчасно обступила міліція, тому застосування сили з обох боків вдалося уникнути. З колони мітингувальників лише полетіла сніжка в опонентів.

Біля будівлі Міноздорову лунали заклики толерантно ставитися до представників сексуальної меншості, виступати проти діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, а також проти законопроектів, якими пропонується введення податку на бездітність, заборони штучного запліднення для жінок після 49 років та запровадження штучного запліднення тільки для подружжя.

Зазначимо, що слово було надане також іноземним представникам феміністичних рухів, зокрема французькій організації "La Barbe" (укр. "Борода"), учасниці якої ходили з прив`язаними до підборіддя бородами.

Марш закінчився о 15.30. Організатори закликали учасників розходитися великими групами задля безпеки.