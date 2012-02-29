Київ готовий прийняти Євро на найвищому рівні

Київ. 29 лютого. УНІАН. Київ готовий прийняти Чемпіонат Європи з футболу на найвищому рівні.

Про це в інтерв’ю столичному телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

“До початку Євро 2012 залишилося рівно 100 днів. І організаційно ми готові прийняти чемпіонат на найвищому рівні. Є певний перелік робіт, пов’язаний із благоустроєм, асфальтуванням доріг, завершенням ремонтів, які ми встигаємо виконати згідно графіку, до початку футбольного дійства”, - зазначив він.

Однак, при цьому зауважив, що є ще одна дуже важлива місія: “Ми маємо сформувати

позитивну думку про Київ та киян у наших майбутніх гостей. Сьогодні ми проводимо консультації з послами, зустрічаємося з представниками фанклубів європейських країн, і вони активно підтримують нашу інформаційну політику”.

О. ПОПОВ запевнив, що особисто контролює виконання планів щодо підготовки Києва до Чемпіонату Європи. А також подякував за сприяння у проведенні цієї роботи особисто Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, та прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

«Сьогодні керівництво УЄФА підтверджує, що Україна до Євро готова. Ми плідно попрацювали заручившись підтримкою Президента України, уряду, Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012. І це була передусім командна програма, я навіть сказав би «командна гра» не на футбольному полі, звісно, але ж за його лаштунками», – підкреслив О.ПОПОВ.