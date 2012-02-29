Попов привітав дипломатів США з новосіллям

Київ. 29 лютого. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ привітав Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Джона ТЕФФТА і співробітників Посольства з новосіллям.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час сьогоднішньої офіційної церемонії відкриття, Д.ТАФФТ відзначив особистий внесок О.ПОПОВА та сприяння Київської міської держадміністрації у налагодженні відносин між столицями США та України, а також подякував за допомогу в будівництві та облаштуванні території нового Посольства.

Зі свого боку О.ПОПОВ висловив сподівання щодо подальшої активної співпраці сторін та запросив американських дипломатів і бізнесменів взяти участь у першому Київському інвестиційному Форумі, що відбудеться в кінці березня.

«2012 рік знаменує для нас новий етап у відносинах між Києвом, та урядом і народом США. Ми маємо великі плани щодо нашого подальшого спільного економічного розвитку і співпраці. Я переконаний, що представники американського бізнесу найближчим часом зможуть взяти активну участь в інвестиційних проектах, які ми започатковуємо в Києві.

Користуючись нагодою я хотів би подякувати за підтримку тих проектів, які вже сьогодні реалізуються в нашій столиці», – сказав О.ПОПОВ.

За київською традицією з нагоди входин, очільник міської адміністрації, подарував Посольству США українські національні обереги і побажав дипломатам успішної роботи та злагоди.

«Українці мають безліч традицій, і щодо входин теж. Коли здається в експлуатацію новий будинок, ми завжди бажаємо, аби у ньому передусім поселилися щастя та добро. Сподіваюся, що наші обереги вам у цьому допоможуть», – привітав дипломатів очільник КМДА.

Нагадаємо, під час останнього візиту до Сполучених Штатів Америки восени минулого року О. ПОПОВ зустрівся з представниками влади та бізнес-кіл США й обговорив перспективи двостороннього співробітництва. Зокрема, Київ зацікавився досвідом Нью-Йорка у вирішенні питань безпеки в місті та досвідом Вашингтона у створенні сучасної системи громадського транспорту, в тому числі веломаршрутів.

О.ПОПОВ зазначив, що досвід і допомога США можуть бути корисними Києву у вирішенні проблем охорони здоров`я, розвитку інфраструктури міста, а також питань підтримки київських підприємств, особливо тих, які працюють у сфері новітніх технологій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 лютого відбулося офіційне відкриття нового приміщення дипломатичної місії за адресою вул. Ігоря Сікорського, 4.