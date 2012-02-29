У Києві налічується 21 проблемний недобудований житловий об’єкт

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Києві налічується 21 проблемний недобудований об`єкт житлового будівництва.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Це так звані проблемні об`єкти. У Києві їх налічується 21. Міністерство, зокрема, займається вирішенням проблеми, що склалася навколо незавершеного житлового будівництва за адресою вул. Старонаводницька, 2-20, вул. Сім`ї Сосніних, 4а», - сказав міністр.

Він зазначив, що в міністерстві створено робочу групу, до складу якої увійшли уповноважений представник Адміністрації Президента, представники центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

Як уточнив глава Мінрегіону, спільно з місцевими владами ухвалено рішення про передачу функцій забудовника і земельних ділянок, на яких розташовані ці житлові будинки, комунальному підприємству міського підпорядкування.