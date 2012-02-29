З 1 березня до 17 травня відбудуться творчі звіти районів столиці

Київ. 29 лютого. УНІАН. З ініціативи голови Київської міської державної адміністрації

Олександра ПОПОВА з 1 березня до 17 травня 2012 року відбудуться творчі звіти 10 районів столиці, присвячені 1530-річчю Києва.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«У столиці живе і активно працює велика плеяда діячів мистецтва, імена, яких є окрасою сучасної української культури. Активно розвивається і народна творчість. Тож творчі звіти стануть незабутньою подією в житті нашого міста – торжеством краси і таланту», – впевнений начальник Головного управління культури Світлана ЗОРІНА.

Передбачається, що кращі колективи візьмуть участь у І Фестивалі мистецтв «Таланти твої, Києве!», який відбудеться на передодні Дня Києва у Національному палаці мистецтв «Україна».

Згідно з затвердженим планом, 1 березня відбудеться творчий звіт «Солом’янка запрошує друзів» о 18.00 у Центрі дитячої та юнацької творчості (вул. Героїв Севастополя, 35);

15 березня – «Мистецькі перлини Святошинської землі» о 18.00 в Інституті металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України (бульвар Академіка Вернадського, 36); 22 березня – «Мистецька палітра Шевченківського району» о 18.00 у Конгрес-хол Державної податкової служби України (Львівська площа, 8); 29 березня – «Веселкове різнобарв’я Печерська» о 18.00 у Київському палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13); 5 квітня – «Мистецькі барви Дарниці» о 18.00 у Палаці культури Дарниця (вул. Заслонова, 18); 12 квітня – «Зачарована Десна» (Деснянський район) о 18.00 у Київській муніципальній академії танцю імені С. Лифаря (вул. Данькевича, 4-А); 19 квітня – «Плекає долю рідного району рідний Дніпро» (Дніпровський район) о 18.00 у Центрі культури та мистецтв (вул. Алма-Атинська, 109); 3 травня – «Зорепад талантів Голосієва» о 18.00 у Будинку дитячої та юнацької творчості (просп. 40-річчя Жовтня, 22/1); 10 травня – «У творчості Поділ наш розквітає» о 18.00 у Київському муніципальному театрі опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2); 17 травня – «Ось справжнє диво, диво світу, моя співоча Оболонь» о 18.00 у Київському університеті імені Б. Грінченка (просп. Тимошенка, 13-Б).