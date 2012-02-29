Офіційно відкрито нове приміщення Американського Посольства

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Києві офіційно відкрито нове приміщення Посольства США в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття посольства взяли участь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, голова КМДА Олександр ПОПОВ, колишні міністри закордонних справ України Геннадій УДОВЕНКО та Володимир ОГРИЗКО, заступник державного секретаря США з питань менеджменту Патрік КЕННЕДІ, заступник директора бюро закордонних будівель Державного департаменту США Гезер ТАУНСЕНД, а також посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, а також лідер «Фрону Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК та лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО.

У ході церемонії було виконано американський та український національні гімни. Український гімн наживо виконала Руслана ЛИЖИЧКО, «Це посольство є символом тих багатогранних відносин, які розвинулися між США та Україною за останні 20 років. Те, що ми маємо цей чудовий новий будинок, означає, що ми будемо тут присутні у майбутньому, щоб і надалі розбудовувати глибокі відносини між нашими країнами», - сказав у своїй промові посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

За словами В.ЛИТВИНА, Україна і США можуть пишатися тим, що за 20 років розбудували відносини, які мають стратегічний вимір, що народи України і США поділяють спільні демократичні цінності.

В.ЛИТВИН зазначив, що Вашингтон з перших днів української Незалежності був і залишається провідним помічником та радником у розбудові та зміцненні Української держави. «Український уряд переконаний, що ми разом виробимо нові ідеї, реалізуємо нові сподівання та можливості», - додав він.

У свою чергу, П.КЕННЕДІ зауважив, що нова будівля Посольства США у Києві є найбільшою з будівель іноземних посольств в Україні і четвертою за розміром серед посольств США у країнах Європи.