У Києві запроваджуватимуть послугу "сімейний патронат"

Київ. 29 лютого. УНІАН. Протягом 2012 року у Києві з’явиться нова комплексна послуга «сімейний патронат».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, вона передбачає тимчасовий догляд та виховання дитини, яка потрапила в складні життєві обставини, у патронатній сім’ї та одночасне здійснення інтенсивних заходів із відновлення здатності біологічних батьків опікуватися дитиною чи пошуку нової сім’ї для неї.

Експериментальне впровадження «сімейного патронату» здійснюватиметься за фінансової підтримки Всесвітнього дитячого фонду. Київська міська служба у справах дітей спільно з Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» реалізуватимуть протягом 2012-2013 років проект «Запровадження кращих практик альтернативного догляду для дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування».

Наразі Оболонський, Подільський та Солом’янський райони виявили бажання стати першими з упровадження комплексної послуги «сімейний патронат».

За даними Служби у правах дітей, сьогодні у Києві майже 100 тисяч дітей – соціальні сироти, при цьому 70 тисяч з них мають живих батьків.

«Така програма допоможе нам зменшити рівень інституалізації дітей, які потрапили в складні життєві обставини, залишилися без батьківського піклування. На даний час в інтернатах столиці перебуває 250 дітей. Позитивна динаміка влаштування дітей у сім’ї, що склалася останнім часом, дає можливість досягти протягом наступних років збільшення кількості влаштування дітей-сиріт у сім’ї до 93% », – зазначив начальник Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації Микола КУЛЕБА.