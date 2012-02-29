Притулок для тварин в Києві побудують за прикладом Німеччини

Київ. 29 лютого. УНІАН. Київська міська державна адміністрація та Німецький Союз захисту тварин спільно вирішуватимуть питання гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин у столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, сьогодні, 29 лютого перший заступник голови міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК та почесний Президент Німецького Союзу захисту тварин Вольфганг АПЕЛЬ підписали Меморандум про співпрацю, головна мета якого – гуманне регулювання чисельності безпритульних тварин у столиці.

«Підписавши Меморандуму з німецькою стороною, ми разом нарощуватимемо кількість стерилізації безпритульних тварин, використовуватимемо досвід та наукові розробки Німецького Союзу, які були напрацьовані під час будівництва притулку в Одесі та активізуємо роботу серед населення з виховання гуманного ставлення до тварин», – сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, головне спільне завдання сьогодні – побудувати Центр захисту тварин, що дозволить збільшити кількість місць для їхнього утримання.

«Будуючи такий Центр, ми використаємо можливості німецької сторони у плані проектування і зробимо цей притулок типовий, як у Німеччині», – сказав О.МАЗУРЧАК.

Також він додав, що будівництво притулку планується за рахунок бюджетних коштів та спонсорів.