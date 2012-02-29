- Чи має намір влада спільно з ДАІ боротися з водіями, які паркують свої авто на газонах?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- На мою думку, забезпечити вирішення цього питання методами тотального контролю неможливо. ДАІ ж після скорочення чисельності її співробітників в основному працює над профілактикою правопорушень на дорогах, а структурні підрозділи КМДА не можуть вирішувати це питання, адже наші співробітники не мають права складати протоколи. Тому ініціатива, яку я маю намір реалізувати у найближчому майбутньому, — це створення муніципальної міліції, яка, крім завдань дотримання громадського порядку, виконуватиме функцію з наведення порядку з паркуванням автомобілів і на вулицях міста, і всередині мікрорайонів. На мою думку, після обговорення цього проекту з мешканцями столиці він має запрацювати з наступного року і дозволить нам вирішувати всі наявні та складні питання силами новоствореної структури.