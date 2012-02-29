Автівки у киян за борг по ЖКП не забиратимуть

Київ. 29 лютого. УНІАН. Столична влада не забиратиме авто у киян через борги на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Головне управління житлового господарства спростовує інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що у киян за комунальні борги забиратимуть авто.

“Міська влада не має таких повноважень. Конфіскувати автомобіль або будь-яку іншу власність може лише Державна виконавча служба України за наявності відповідного рішення суду, яке вступило у законну силу”, - зазначається в коментарі КМДА.

Як повідомляв УНІАН, позавчора Перший національний телеканал з посиланням на управління житлово-комунального господарства столиці повідомив, що у киян за комунальні борги забиратимуть авто. Як інформувалось, у злісних боржників працівники ДАІ зможуть конфіскувати машину прямо на дорозі. До сплати заборгованості автомобіль стоятиме на штраф-майданчику.