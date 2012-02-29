У столиці відзначили кращих учителів

Київ. 29 лютого. УНІАН. Під час засідання колегії Головного управління освіти та науки

відзначили переможців та лауреатів ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, в інтелектуальних змаганнях з номінацій «Світова література», «Іноземна мова (німецька)», «Історія», «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво» взяли участь 49 учителів навчальних закладів столиці.

Під час конкурсних випробувань – «Майстер-клас», «Контрольна робота» та «Урок» – педагоги продемонстрували свою майстерність, уміння імпровізувати, використовувати сучасні освітні технології, а також показали власну систему викладання програмового матеріалу.

Відповідно до розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА, переможці та лауреати ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» отримали грошову винагороду. Так, за І місце у кожній номінації вчителі отримали 5 тис. грн., за друге і третє місця – 3 та 2 тис. грн. відповідно, а також пам’ятні дипломи та сертифікати на літнє оздоровлення від профспілки працівників освіти.