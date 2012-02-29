Дніпровські бібліотеки поповнили свій фонд патріотичною літературою

Київ, 29 лютого. УНІАН. Бібліотеки Дніпровського району поповнили свій фонд патріотичною літературою.

Як повідомили УНІАН в Дніпровській районній державній адміністрації, районна організація Партії регіонів подарувала бібліотечному фонду книгу про підпільників-дніпровчан, які активно боролися з фашистами під час окупації Києва.

Книгу "Цей день ми наближали" написала мешканка району Віра ФІНАНСОВА.

