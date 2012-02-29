На “Імпульсі” виявили порушень на більш, ніж на 3 млн грн

Київ. 29 лютого. УНІАН. Порушення фінансово-господарської діяльності на загальну суму 3,17 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції в м. Києві під час ревізії державного підприємства “Науково-технічний комплекс “Імпульс” та ревізії окремих питань відокремленого структурного підрозділу підприємства - Науково-технічний центр “Сфера” за період з 1 січня 2009 року по 1 жовтня 2011 року.

Пр оце повідомляє прес-служба Держфінінспекції в м. Києві.

Так, ревізори виявили, що центр “Сфера” у досліджуваний період проводив інженерні роботи (будівельну діяльність) без необхідної ліцензії. Внаслідок, підрозділ отримав дохід від неліцензійної діяльності на суму майже 2 млн грн.

Також до заниження в обліку вартості активів науково-технічного комплексу “Імпульс” на суму 326 тис. грн призвело те, що підприємство не провело індексацію балансової вартості своїх основних засобів.

У результаті контрольного заходу, одного працівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності, ще на двох – складено протоколи. Матеріали ревізії для розгляду та прийняття відповідногорішення Держфінінспекції в м. Києві направила до Прокуратури м. Києва.