Право на виробництво шоу «Майдан’s» купила Північна Америка

Київ. 29 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав авторів шоу «Майдан’s» з продажем права на виробництво цього продукту у Північній Америці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів України.

«Хочу привітати авторів оригінального українського проекту танцювального шоу «Майдан’s». Право на український формат шоу придбано для використання у Північній Америці», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що вперше вітчизняна розробка у такій специфічній сфері, як шоу-бізнес, виходить на світовий ринок. «Я щиро вірю, що українці таких же прекрасних результатів будуть досягати в різних сферах на різних ринках», - наголосив глава уряду.