Творчий звіт Солом’янського району до 1530-річчя заснування Києва

1 березня о 18.00 за участю представників міської влади відбудеться творчий звіт Солом’янського району «Солом’янка запрошує друзів». З 1 березня до 17 травня у 10 районах міста проходитимуть творчі звіти, присвячені 1530-річчю заснування Києва. Кращі районні колективи візьмуть участь у І Фестивалі мистецтв «Таланти твої, Києве!». Адреса проведення: Центр дитячої та юнацької творчості (вул. Героїв Севастополя, 35). Вхід за акредитацією.

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