У школах запровадять проведення 22 березня «Уроку води»

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Міжнародний день охорони водних ресурсів Київводоканал за підтримки Київської міської державної адміністрації має намір привернути увагу школярів до проблеми водних ресурсів у світі, провівши у столичних школах “Уроки води”.

Як повідомляє прес-служба ПАТ “Київводоканал”, з цією метою підприємство звернулося до Голови КМДА Олександра ПОПОВА з пропозицією спільно з столичним Головним управлінням освіти і науки розробити методичні плани-рекомендації для київських шкіл та внести до шкільної програми проведення “Уроку води” щороку 22 березня.

У свою чергу, “Київводоканал” запропонував до розгляду проекти планів Уроку води для молодших, середніх та старших класів. Крім того, товариство готове забезпечити необхідну інформаційну підтримку та активно долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня води у навчальних закладах.

За рекомендацією О.ПОПОВА Головне управління освіти і науки КМДА активно долучилося до співпраці, підтримало пропозицію товариства та проінформувало про неї керівників районних управлінь освіти, які до кінця березня прозвітують про здійснені заходи за підсумками проведення “Уроків води”.

Враховуючи важливість питання водної безпеки у сучасному світі, “Київводоканал” вважає обов’язковим введення уроків води у школах, що дозволить з юного віку виховувати у дітях культуру дбайливого водокористування.

Минулого року Товариство вже розпочало просвітницьку діяльність з проблем збереження водних ресурсів серед школярів та студентів профільних навчальних закладів. Зокрема презентація “Як вода потрапляє у наш дім” була успішно представлена у спец-школі “Мрія” та у школі № 327 дітям молодшого та середнього віку. Крім того, проведено сім засідань інформаційного прес-клубу для студентів профільних навчальних закладів, на яких було розглянуто актуальні проблеми водного господарства.

***З 1993 року 22 березня за ініціативою ООН увесь світ відзначає Міжнародний день води. Головна мета цього заходу — інформування широких верств населення та привернення уваги громадськості до проблем світових водних ресурсів.

За висновками експертів ООН, понад 20 % населення Землі (1 млрд. 400 млн. осіб) страждають від нестачі води, придатної для пиття та зрошування посівів.

Здоров’я генофонду будь-якої нації залежить від екології зокрема водних ресурсів як ключового фактору, тож наше завдання — зберегти чисту воду для наступних поколінь.