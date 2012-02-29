- Чому останнім часом незадовільно працює громадський транспорт?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Так, певні збої у роботі транспорту є, але це лише тимчасові незручності. За 10 днів ми введемо в експлуатацію 100 одиниць нового рухомого складу — автобусів і тролейбусів. Тож стабільний рух громадського транспорту буде поновлений, причому, з інтервалами руху набагато меншими, ніж вони є сьогодні. Ми поставили перед собою завдання: зробити громадський транспорт більш доступним, комфортним і придатним для людей з особливими потребами в масштабах усього міста — і ми його обов’язково виконаємо. Загалом, цього року планується ввести в експлуатацію 400 одиниць нового транспорту.