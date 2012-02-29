У дитсадках міста в 2012 р. обіцяють майже 4 тис. нових місць

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Головному управлінні освіти і науки Киїської міськдержадміністрації заявляють, що у 2012 році у дитсадках столиці додатково з’явиться 3 тисячі 735 місць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, так, цього року планується відновити 10 дошкільних навчальних закладів загальною потужністю 2015 місць, з них один – відомчого підпорядкування на 250 місць.

Також у працюючих дошкільних навчальних закладах планують відновити роботу 86 груп на 1720 місць, що рівнозначно 8 дошкільним навчальним закладам потужністю 220 місць кожен.

Міська влада працює над створенням програми «Відновлений дитячий навчальний заклад», спираючись на складені управліннями освіти районних держадміністрацій програми відновлення непрацюючих дитсадків і груп у діючих дитсадках. Загалом з 2012 до 2015 року планується відновити 38 дошкільних навчальних закладів на 4880 місць та 287 груп на 5740 місць.

Як нагадали у КМДА, у 2011 році відкрито 8 дошкільних навчальних закладів-новобудов, відновлено роботу 10 дошкільних навчальних закладів, що тривалий час перебували в орендному користуванні. Проведено капітальні ремонти приміщень дитсадків у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Крім того, у приміщеннях працюючих дитсадків, які раніше не були задіяні, проведено ремонт й обладнано 96 груп на 1920 місць – це майже 9 дошкільних навчальних закладів потужністю 220 місць кожен.

Загалом минулого року мережа дошкільних навчальних закладів розширилася на 4 тисячі 220 місць.