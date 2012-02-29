На Саксаганського інсценували ДТП

Київ. 29 лютого. УНІАН. У центрі Києва для зйомок реклами на проїжджій частині легковий автомобіль засипали картоплею, інсценувавши зіткнення з вантажівкою.

Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні ДАІ, сьогодні вранці на вулиці Саксаганського поблизу НСК «Олімпійський» нібито сталося ДТП за участю автомобіля ВАЗ-2101 та фури, з якої на легковик висипалася картопля.

Насправді дорожньо-транспортної пригоди не було, а все було змонтовано для зйомок рекламного кліпу однієї із кампаній з виробництва картопляних чипсів, яка стане одним зі спонсорів Євро-2012.

Як зазначили у ДАІ, дозволи на зйомки були надані КМДА та столичним Управлінням ДАІ.

При цьому у Державтоінспекції зауважили, що руху транспорту зйомки не завадили.