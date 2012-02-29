Київ, 29 лютого. УНІАН. За десять днів Троєщиною курсуватимуть 20 нових автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат України, голова ради об`єднання громадян "За Троєщину!" Валерій БОРИСОВ під час огляду нового рухомого складу в автобусному парку № 6 комунального підприємства "Київпастранс".

"Транспортне питання є одним із найактуальніших для мешканців Троєщини. Ми разом із Олександром ПОПОВИМ оглянули 74 нові великогабаритні автобуси, 20 із яких вже за 7-10 днів поїдуть на Троєщину", – сказав В.БОРИСОВ.

За його словами, зараз розглядається питання не лише збільшення парку громадського транспорту, який обслуговує троєщинців, а й розширення у мікрорайоні маршрутів.

"За три-чотири місяці буде добудовано лінію швидкісного трамваю до станції міської кільцевої електрички. Тому я вважаю за необхідне збільшення кількості маршрутів, які підвозитимуть троєщинців до зупинки електрички", – підкреслив В.БОРИСОВ.