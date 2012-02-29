Кияни заборгували за електроенергію 107,8 млн. грн.

Київ. 29 лютого. УНІАН. Заборгованість населення за електроенергію перед ПАТ «Київенерго» становить 107,8 млн. грн. станом на 27 лютого т. р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник директора СВП «Енергозбут» ПАТ «Київенерго» зі збуту електроенергії побутовим споживачам Віктор МЕЛЬНИКОВ.

За його словами, сильні морози у січні-лютому викликали збільшення споживання електроенергії.

«Порівняно з більш теплими днями, в ті дні, коли у нас були значні морози, зростання споживання по місту Києву становило близько 30-40%», - уточнив заступник директора.

За даними В.МЕЛЬНИКОВА, зокрема, у січні рівень заборгованості населення за спожиту електроенергію становив 1,5 млн. грн.

«Така ситуація змушує «Київенерго» застосовувати якісь заходи дії до боржників. Найефективнішим способом впливу є відключення боржників... У середньому за місяць ми відключаємо близько 2,5 тисяч побутових споживачів», - сказав заступник директора СВП «Енергозбут».

Зокрема, в лютому від електроенергії було відключено 3,5 тисяч боржників. У 2011 році всього за борги «Київенерго» відключило 30,6 тис. абонентів.

В.МЕЛЬНИКОВ відзначив, що на сьогодні в Києві 8,9 тис. споживачів винні за електроенергію більш як 1 тис. грн. кожний. Загальна заборгованість цієї групи боржників становить 10,2 млн. грн. Максимальна сума боргу споживача становить 7,2 тис. грн.

При цьому загальна заборгованість 16 тис. киян, які заборгували за електроенергію від 500 до 1 тис. грн., становить 16,5 млн. грн.

«Це ті групи споживачів, по яких ми ведемо відключення в першу чергу, аж до передачі в суди і правоохоронні органи, у разі, якщо споживачі не виконують своїх зобов`язань щодо оплати заборгованості», - уточнив В.МЕЛЬНИКОВ.

Він також відзначив, що у 2011 році «Київенерго» передало до суду позови на відшкодування суми заборгованості близько 3 тис. споживачів.