У Деснянському районі створено раду з питань безпечної життєдіяльності населення

Київ, 29 лютого. УНІАН. У Деснянській районній державній адміністрації столиці створено раду з питань безпечної життєдіяльності населення.

Як повідомили УНІАН в Деснянській РДА, раду очолив перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим КОСТЮЧЕНКО.

Таке рішення ухвалено з метою вдосконалення системи управління охорони праці на підприємствах району.

Під час першого засідання проведено аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань за 2011 рік, визначено основні завдання з питань охорони праці, попередження виробничого травматизму та визначено шляхи вдосконалення системи управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях Деснянського району.

На території Деснянського району сьогодні функціонує понад 2 тисяч підприємств.