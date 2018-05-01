Ідеальний мер для киян — хто він?

Центр "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом соціологічних досліджень ім. О.Яременка з 10 по 20 лютого вивчали уявлення киян щодо ідеального мера. Соціологи вирішили "заміряти", яким персональним якостям теоретичних кандидатур на посаду київського голови віддають перевагу мешканці столиці. І саме з цих відповідей можна уявити образ ідеального мера, на якого очікують виборці.

Найперше, для киян важливо, щоб їх висуванець піклувався про збереження архітектурного обличчя столиці, був патріотом України, мав команду однодумців. На думку виборців, претендент на посаду мера Києва також має бути досвідченим господарником, хорошим сім`янином та професійним державним службовцем. Ви вже знаєте, який політики відповідає всім цим якостям? Якщо - ні, йдемо далі.

Ідеальний мер столиці — це відома популярна в місті людина, яка займається благодійністю, не пов`язана з політичними силами. Серед іншого він має бути врівноваженим, налаштованим на співпрацю, провадити поступові реформи і знаходити спільну мову з усіма, включаючи опонентів.

"Помітно, що більше респондентів вважає, що ідеальний мер має швидше бути не успішним бізнесменом (23,8%) або політиком чи публічним діячем (29,2 %), а досвідченим управлінцям (63,8 %). Команда має тільки допомагати йому вирішувати господарські питання ( 63,8 %), а не робити це самостійно. Також, на думку респондентів, меру слід не мати сімейного бізнесу (навіть не пов`язаного зі столицею), оскільки він усі сили має віддавати роботі на киян (61,4 %)", - говорить соціолог Ольга Балакірєва.

Соціологи також намагалися з`ясувати і професійні якості майбутнього мера. У топову "трійку" потрапили як досвідченість у сфері державного управління, прагнення вирішувати все законними способами і активну боротьбу з проблемами Києва.

Рейтинг особистісних якостей переконливо очолили порядність і надійність кандидата. Популярними також виявилися відвертість, розсудливість, наявність принципів і наполеглива праця.

Кияни також хочуть бачити своїм мером людину, яка у своїй праці спирається на розуміння та ініціативу людей, формує навколо себе професійну команду, послідовно протидіє корупції, орієнтується на діалог між владою, бізнесом та громадянами та не пристосовується до політичної кон`юнктури.

Здається, цей образ відповідає бажанням кожного з нас, тільки саме зважаючи на це, незрозуміло — звідки тоді у владі іноді беруться прямопротилежні феномени. Але прізвища тут не будемо всує згадувати.

До речі, соціологи зазначають, що кияни є найбільш важкою аудиторією для їхньої праці — кожен другий мешканець столиці відмовляється від участі у соціологічному опитуванні.

"Кияни мають найгірший показник серед інших великих міст України. Хоча і не найгірший у порівнянні зі столицями інших країн. Не треба відмовлятися від спілкування з соціологами. Дуже важливо це розуміти. Бо це не лише питання рейтингів. Це питання, в тому числі, і з`ясування проблем, з якими стикаються кияни. Ми, як соціологи, які бачать певні проблеми, ініціативно готуємо певні аналітичні записки, які надсилаємо до органів влади. Тому тут дуже важливо, щоб кияни висловлювали свою думку, наголошували на проблемах та спілкувалися з соціологами. Це намагання соціологів донести до суспільства і влади стан проблем", - наголошує соціолог Ольга Балакірєва.

Дарина Миколайчук,



Фото - УНІАН