Цього тижня у Києві відбудеться 14 сільгоспярмарків

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Києві 2 та 3 березня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, у п’ятницю, 2 березня, ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. Академіка Глушкова, 31-А; Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20.

У суботу, 3 березня, ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на Стратегічному шосе, 2-6; Дарницькому районі на вул. П.Григоренка, 32-Д; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А.Бучми; Оболонському районі на вул. М.Майорова, 1-5; Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121; Подільському районі на просп. Г.Гонгадзе, 18-32; Святошинському районі на вул. М.Семашка, 21; Солом’янському районі на вул. Стадіонній; Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-36.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.