- Перша в Україні розв’язка без перетину потоків транспорту готова на 70 %. Біля моста Патона проклали перший тунель. Наскільки подібні розв’язки поліпшать рух на київських дорогах?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Вони, безумовно, покращать ситуацію. Люди, які переїжджають з правого берега на лівий і навпаки, вже це відчувають, адже відкрився новий міст. А дві вузькі ділянки дійсно стримували рух на цьому відрізку шляху. Звичайно, що закінчення будівництва дасть позитивний результат. Але на моє глибоке переконання, ми повинні реалізувати в найближчі роки проект будівництва у Києві підземних тунелів. Зараз відпрацьовуються інвестиційні проекти, які пропонуватимуться можливим партнерам. А щодо транспортної розв’язки біля мосту Патона, то основна її частина експлуатуватиметься вже з середини березня.