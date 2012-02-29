- Перша в Україні розв’язка без перетину потоків транспорту готова на 70 %. Біля моста Патона проклали перший тунель. Наскільки подібні розв’язки поліпшать рух на київських дорогах?
12:16, 29 лютого 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:
- Вони, безумовно, покращать ситуацію. Люди, які переїжджають з правого берега на лівий і навпаки, вже це відчувають, адже відкрився новий міст. А дві вузькі ділянки дійсно стримували рух на цьому відрізку шляху. Звичайно, що закінчення будівництва дасть позитивний результат. Але на моє глибоке переконання, ми повинні реалізувати в найближчі роки проект будівництва у Києві підземних тунелів. Зараз відпрацьовуються інвестиційні проекти, які пропонуватимуться можливим партнерам. А щодо транспортної розв’язки біля мосту Патона, то основна її частина експлуатуватиметься вже з середини березня.
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