З питань дніпровських островів створять Громадську раду

Київ. 29 лютого. УНІАН. Головний архітектор міста Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК запропонував столичним активістам долучитися до питання збереження дніпровських островів та схилів Дніпра. З цією метою створять Громадську раду, тож кияни зможуть вносити свої пропозиції щодо розвитку "зеленого серця Києва", пише муніципальна газета «Хрещатик» (№29 (4049) від 29 лютого 2012 року).

Як відомо, нещодавно закінчився міжнародний конкурс на найкращу концепцію збереження та розвитку київських островів "Дніпровські перлини". Були відібрані кращі проекти, але вони, за словами фахівців, потребують доопрацювання.

"Ми хочемо, щоб у столиці проводився діалог між громадськістю і архітекторами. Суспільство повинно брати участь у житті міста не тоді, коли вже пізно, а тоді, коли можна щось змінити. Я бачу свою роль як модератора, який виступає посередником між архітекторами, населенням і владою. Саме тому ми хочемо створити Громадську раду, яка займатиметься питаннями дніпровських островів і матиме реальні результати, а не формальну назву»,— сказав начальник Головного управління містобудування та архітектури Києва С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

У свою чергу представник активістів, програмний координатор Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні Андрій МАКАРЕНКО зазначив, що такий крок архітекторів можна вважати позитивним, «якщо їхні слова відверті та підкріплені щирими намірами».

"Нам важливо розуміти громадську позицію щодо тих чи інших питань. Окрім того, необхідно інформувати населення щодо певних проектів, які розробляються у місті. І тут також знадобиться допомога громадських організацій. Ми зважатимемо на суспільну думку та прийматимемо ті рішення, які будуть підтримані більшістю киян",— зазначив заступник начальника ГУ містобудування та архітектури Андрій ВАВРИШ.