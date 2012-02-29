У Шевченківському районі навесні стартує проект "Ранок чемпіонів"

Київ, 29 лютого. УНІАН. У рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 та з метою популяризації здорового способу життя, в Києві започатковується проект "Ранок чемпіонів".

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській районній державній адміністрації столиці.

Щотижня, з 31 березня по 24 листопада 2012 року у парку ім. Т. Шевченка буде проводитися танцювальна зарядка під керівництвом 10-ти тренерів різних стилів танців.

Участь у проекті "Ранок чемпіонів" візьмуть різні танцювальні школи міста Києва, школярі та студенти, мешканці столиці. Тренерами зарядки виступлять майстри танцю різних стилів та напрямків, таких як: хіп-хоп, електроденс, брейк, крамп, електрик-бугі, латина.

Даний проект вже отримав підтримку з боку відомих спортсменів, громадських діячів, зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які також візьмуть учать у цьому спортивно-оздоровчому заході.

Крім основної програми танцювальної зарядки, яка проходитиме щосуботи з 11.00 до 12.00 години, її учасникам запропонують безкоштовні танцювальні майстер-класи, а також відбуватимуться показові виступи представників танцювальних шкіл столиці.

До заходу може долучитися кожен, незалежно від віку.