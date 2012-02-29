На о.Жуковому прокуратура виявила самовільне зайняття 12,5 га землі

Київ. 29 лютого. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері під час перевірки додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства на землях природно-заповідного фонду виявлено самовільно зайняту земельну ділянку ПАТ «Київпорядкомплект» площею 12,5 га на острові Жуків (вул. Лютнева, 64) в Голосіївському районі столиці.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Як встановлено, ПАТ «Київпорядкомплект» використовує цю ділянку без будь-яких правовстановлюючих чи дозвільних документів.

На даний час прокуратурою проводиться перевірка щодо самовільного зайняття земельної ділянки, знесення зелених насаджень та знищення родючого шару ґрунту на ній. За попередніми даними Державної екологічної інспекції у м. Києві шкода заподіяна державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки сягає більше 1 млн. грн. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.