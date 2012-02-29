У Києві п'яний анголець убив земляка

09:45, 29 лютого 2012
Київ
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НП сталася під час п`яної бійки 

Київ. 29 лютого. УНІАН. В Києві біля супермаркету на проспекті Перемоги, 47 під час п`яної бійки анголець насмерть забив ногами свого земляка.

Як повідомив УНІАН начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Києві Ігор МІХАЛКО, вбивцю 47-річного громадянина Республіки Ангола співробітники міліції  затримали в день надзвичайної події.

Затриманий – 45-річний громадянин тієї ж країни, який разом із покійним працював на ринку секонд-хенду біля Шулявського шляхопроводу.

Наразі з’ясовано, що конфлікт між ангольцями виник у вівторок ввечері на ґрунті неприязних стосунків та після спільного вживання алкогольних напоїв.

За попередніми даними, конфлікт переріс у бійку, в якій затриманий наніс руками й ногами смертельні тілесні ушкодження своєму земляку.

Водночас у столичному главку міліції зазначили, що обидва чоловіки прибули до України приблизно рік тому і, подавши документи до Міграційної служби, чекали на отримання статусу біженців.

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