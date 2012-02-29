1-4 березня пройде виставка фіалок

Київ. 29 лютого. УНІАН. З 1 до 4 березня у Київському міському Будинку природи (вул. Рогнідинська, 3, біля ст. метро «Палац спорту») пройде виставка кімнатних фіалок, присвячену Міжнародному жіночому дню.

Як інформує офіційний портал Київської влади, усього в експозиції буде представлено понад 300 квітучих сортів найрізноманітніших форм та відтінків одинадцяти столичних колекціонерів та селекціонерів.

На виставці можна буде поспілкуватися зі справжніми фанатами-сенполістами, побачити найбільші колекції сортових екземплярів, придбати саджанці, а також отримати безкоштовну кваліфіковану консультацію щодо вирощування та розмноження кімнатних фіалок, епісцій, стрептокарпусів та інших рослин родини геснерієвих.

Виставка працюватиме з 11.00 до 18.00, (у неділю – до 17.00). Вартість вхідного квитка – 10 грн., для школярів, студентів та пенсіонерів – 5 грн.