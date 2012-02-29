У школі ім. В.Чорновола пройшла декада англійської мови

Київ, 29 лютого. УНІАН. У школі № 235 ім. В.Чорновола два тижні в класах і навіть коридорах лунала англійська мова.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської районної державної адміністрації, організаторами цього заходу виступили вчителі англійської мови.

Для учнів молодших класів було підготовлено кілька постерів по темах "Мій розклад уроків", "Мій робочий день", "Улюблені кольори". Учні 1-2 класів побували на "Балу англійських літер". І нарешті, вся початкова школа із задоволенням переглянула поставлену учнями 5-х класів виставу "В гостях у казки", яка складалась із чотирьох казок англійською мовою. Юні актори дуже відповідально поставились до підготовки свого виступу - ретельно вивчили ролі і виготовили костюми.

Для учнів 5-6-х класів був проведений лекторій "Про державну символіку англомовних країн". У вікторині "Чи знаєш ти Британію?" із задоволенням взяли участь учні 7-8 класів, а учні випускних класів підготували презентацію Віртуальної енциклопедії "Цікаві факти про США", на яку запросили друзів з 9-10 класів. Також старшокласники ознайомились з англійським оригіналом улюблених "Піратів Карибського моря", після чого відбулось обговорення цього фільму.

Фінальним акордом Декади став гала-концерт “From retro to modern with love” ("Від ретро до сучасності з любов’ю"). Декорування залу старими платівками, касетами і дисками, старими програвачами і магнітофонами створило ностальгічну інтригуючу атмосферу. Юне покоління познайомилося з улюбленими піснями своїх батьків і вчителів. В залі у виконанні учнів 6-11-х класів лунали відомі хіти виконавців 50-80-х років Мерелін Монро, Тіни Тернер, Елтона Джона, популярних у той час гуртів.

Зворушливим завершенням першої частини концерту стала пісня "Санта Лючія" італійською мовою у виконанні учениці 5-го класу. У другій частині пісенного фестивалю учні виконували сучасні хіти. Зал із задоволенням підхоплював пісні Адама Ламберта, Аделли, Джастіна Бібера та інших кумирів сучасної молоді.