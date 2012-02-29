- Інспектори ГУ контролю за благоустроєм щоденно наглядають за належним прибиранням міста від бурульок. Впродовж минулого тижня порушникам вручено сотні попереджувальних приписів та складено десятки протоколів. Чи можна вважати, що проблему розуміють

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Зазначу, що ця проблема є простою тільки на перший погляд. Через погодні умови, що склалися, майже всі покрівлі будинків були з бурульками або зі сніговим наростами, які могли при падінні нанести шкоду киянам. Безумовно, ми задіяли ті сили, які у нас були — і техніку, і альпіністів, і представників МНС. Проте обсяг робіт був настільки великим, що ми не встигли зробити все одразу у стислий термін. Зараз ситуація виправилась. Та, на мою думку, не тільки комунальні служби мають цим займатись. У місті чимало приватних власників будівель, і з ними ми мали найбільше проблем, адже вони не звикли слідкувати за своїм майном і приймати рішення щодо прибирання за власною ініціативою і власними ресурсами. Нагадаю, що місто має договори, підписані ще влітку, з тими, хто має вирішувати проблему бурульок, і приватні власники мають виконувати умови цих угод.

Ця проблема є загальноміською. І на наступну зиму нам необхідно підготувати киян щодо виникнення подібних ситуацій. Інша справа - широкомасштабна підготовка. Потрібно більше техніки, більше людей, які можуть виконувати такі роботи, адже на покрівлю ми можемо направити або альпініста, або людину, яка пройшла стажування і має певні засоби техніки безпеки. На наступний сезон необхідно обов’язково врахувати проблемні місця, які ми виявили цього року. Можливо, вивчити світовий досвід використання технічних засобів, які унеможливлюють наростання льоду. Інша актуальна, хоча й непомітна на перший погляд проблема — це тала вода. Для вирішення цього питання також необхідні сучасні технології та техніка. На жаль, для цього постійно не вистачає необхідного фінансового ресурсу. Цього року ми маємо придбати обладнання і більш ефективно боротися з опадами і снігом. Робота ж з очистки зливостоків міста триває вже місяць.